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Крутов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутова Дарья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутова Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Филонова (Крутова) Надежда (Анастасия) Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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