Архипов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1924

Дата смерти

26.11.2002

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1924

Отец: Архипов Василий Алексеевич

Мать: Архипова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1949

Сын: Архипов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Архипова Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
29.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
26.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Татьяна Игнатьевна

д. Бочиха, Сосновский район,Горьковской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Татьяна Игнатьевна

Смерть
26.11.2002
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область
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