Архипов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1924
Дата смерти26.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1924
Отец: Архипов Василий Алексеевич
Мать: Архипова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1949
Сын: Архипов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Архипова Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
29.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
26.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Татьяна Игнатьевна
д. Бочиха, Сосновский район,Горьковской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.2002
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область