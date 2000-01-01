Sarkisyan Asniv — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sarkisyan Asniv

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Sarkisyan Pogos

Erevan, Armenia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sarkisyan Avetis

Отец ребёнка: Sarkisyan Pogos

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Sarkisyan Pogos

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sarkisyan Azat

Отец ребёнка: Sarkisyan Pogos

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sarkisyan Sarkis

Отец ребёнка: Sarkisyan Pogos

Смерть
Неизвестно
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