Паршиков Георгий Федорович
Место рождения
Дата рождения13.04.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1854
Отец: Елякин Федор Никитич
Мать: Елякина Анна Петровна
Бракосочетание
10.11.1871
Рождение ребёнка
05.05.1873
Дочь: Елякина (Елякина) Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Елякина (Елякина) Васса Михайловна
Рождение ребёнка
25.09.1875
Мать ребёнка: Елякина (Елякина) Васса Михайловна
Смерть
Неизвестно