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Паршиков Георгий Федорович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.04.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1854

Отец: Елякин Федор Никитич

Мать: Елякина Анна Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.11.1871

Жена: Елякина (Елякина) Васса Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.05.1873

Дочь: Елякина (Елякина) Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Елякина (Елякина) Васса Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1875

Сын: Елякин Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Елякина (Елякина) Васса Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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