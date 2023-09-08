Кодочигов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кодочигова Маргарита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кодочигов Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: Кодочигова Маргарита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Кодочигова Маргарита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кодочигова Маргарита