Кодочигов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодочигов Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кодочигов Сергей Павлович

Мать: Кодочигова Людмила (Люба) Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кодочигова Маргарита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кодочигов Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Кодочигова Маргарита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Кодочигова Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кодочигова Маргарита

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