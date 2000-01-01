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(Смирнова) Людмила
(Смирнова) Людмила
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Пол
Женский
Отец
Смирнов Константин Васильевич
1910 г.р.
Мать
Смирнова (Сулоева) Просковья Ивановна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец:
Смирнов Константин Васильевич
Мать:
Смирнова Просковья Ивановна
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