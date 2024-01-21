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Щукин Андрей Викторович
Щукин Андрей Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Щукин Виктор Никитович
1933 г.р.
Мать
Романовская Надежда Алексеевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Щукин Виктор Никитович
Мать:
Романовская Надежда Алексеевна
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