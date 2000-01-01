Антипин Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1946
Отец: Михаэль
Рождение ребёнка
18.03.1974
Дочь: Антипина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Романова Глафира Васильевна
Рождение ребёнка
05.08.1975
Дочь: Антушева Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Романова Глафира Васильевна
Рождение ребёнка
09.06.1981
Дочь: Антипина Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Романова Глафира Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно