Антипин Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1946

Отец: Михаэль

Мать: Антипина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
18.03.1974

Дочь: Антипина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Романова Глафира Васильевна

Рождение ребёнка
05.08.1975

Дочь: Антушева Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Романова Глафира Васильевна

Рождение ребёнка
09.06.1981

Дочь: Антипина Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Романова Глафира Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Глафира Васильевна

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