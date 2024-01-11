Пологов Михайло Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пологова Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Пологова Парасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Пологова Парасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Пологов Корнило Михайлович
Мать ребёнка: Пологова Парасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Пологова Парасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Пологов Венедикт Михайлович
Мать ребёнка: Пологова Парасковья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно