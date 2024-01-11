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Пологов Михайло Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Пологов Родион Павлович

Мать: Пологова Домна Герасимовна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пологова Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Пологова Парасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пологов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Пологова Парасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Пологов Корнило Михайлович

Мать ребёнка: Пологова Парасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Пологов Савва Михайлович

Мать ребёнка: Пологова Парасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Пологов Венедикт Михайлович

Мать ребёнка: Пологова Парасковья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пологова Парасковья Алексеевна

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