Фомин Иван Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Иван Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Адам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Фомина (Беликова) Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина (Беликова) Евдокия Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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