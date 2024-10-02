Hodju (Komera) Ефимия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hodju (Komera) Ефимия Емельяновна

Место рождения

Koivuselkä, Impilahti, Finland

Дата рождения

16.09.1839

Дата смерти

05.04.1914

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1801 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1839

Отец: Komera (Комаров) Емельян Емельянов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hodju Иван Петрович

Рождение ребёнка
05.09.1860

Сын: Hodju Иван Иванович

Отец ребёнка: Hodju Иван Петрович

Смерть
05.04.1914

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