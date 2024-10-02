Hodju (Komera) Ефимия Емельяновна
Место рожденияKoivuselkä, Impilahti, Finland
Дата рождения16.09.1839
Дата смерти05.04.1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1839
Отец: Komera (Комаров) Емельян Емельянов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Hodju Иван Петрович
Рождение ребёнка
05.09.1860
Сын: Hodju Иван Иванович
Отец ребёнка: Hodju Иван Петрович
Смерть
05.04.1914