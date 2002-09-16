Сафарова (Мангушева) Магинур Жамалетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1930
Дата смерти16.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1930
Рождение ребёнка
25.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафаров Хайдар Жаббарович
с.Камкино
Рождение ребёнка
26.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафаров Хайдар Жаббарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.2002
город Иваново, дома
Похороны
Неизвестно
Кладбище, село Камкино, Нижегородской области