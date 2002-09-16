Сафарова (Мангушева) Магинур Жамалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафарова (Мангушева) Магинур Жамалетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1930

Дата смерти

16.09.2002

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1930

Отец: Мангушев Жамалетдин Билялович

Мать: Мангушева Мярфуга Мустафаевна

Рождение ребёнка
25.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафаров Хайдар Жаббарович

с.Камкино
Рождение ребёнка
26.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафаров Хайдар Жаббарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафаров Хайдар Жаббарович

Смерть
16.09.2002
город Иваново, дома
Похороны
Неизвестно
Кладбище, село Камкино, Нижегородской области
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