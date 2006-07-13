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Мазура Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1959

Отец: Мазура Василий Яковлевич

Мать: Мазура Евдокия Александровна

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