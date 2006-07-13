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Мазура Сергей
Мазура Сергей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.01.1959
Пол
Мужской
Отец
Мазура Василий Яковлевич
1934 г.р.
Мать
Мазура Евдокия Александровна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1959
Отец:
Мазура Василий Яковлевич
Мать:
Мазура Евдокия Александровна
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