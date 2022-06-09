Касимов Данис Русланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимов Данис Русланович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.2022

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.2022

Отец: Касимов Руслан Якупович

Мать: не указана

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