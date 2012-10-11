Краснихина (Ларина) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1959
Дата смерти24.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1959
Отец: Ларин Алексей Михайлович
Мать: Ларина Павлина Ефимовна
Рождение ребёнка
23.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
24.08.1991
Причина смерти: Автоавария
Похороны
Неизвестно
Селитьба