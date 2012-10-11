Краснихина (Ларина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина (Ларина) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1959

Дата смерти

24.08.1991

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1934 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1959

Отец: Ларин Алексей Михайлович

Мать: Ларина Павлина Ефимовна

Рождение ребёнка
23.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
24.08.1991
Причина смерти: Автоавария
Похороны
Неизвестно
Селитьба
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