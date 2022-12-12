Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1743 ст.
Рождение ребёнка
07.07.1747 ст.
Сын: Георгий Петрович
Мать ребёнка: Булыгина Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1749 ст.
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Булыгина Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1754 ст.
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Булыгина Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1755 ст.
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Булыгина Устинья Ивановна
Посвящение в духовный сан
С 1756
священник Николо-Пенской церкви г. Ярославля (до этого был пономарем там)
Смерть
1762