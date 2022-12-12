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Петр Иванович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Иван Иванович

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
30.01.1743 ст.

Жена: Булыгина Устинья Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.07.1747 ст.

Сын: Георгий Петрович

Мать ребёнка: Булыгина Устинья Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.04.1749 ст.

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Булыгина Устинья Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.08.1754 ст.

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Булыгина Устинья Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.11.1755 ст.

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Булыгина Устинья Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
С 1756
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
священник Николо-Пенской церкви г. Ярославля (до этого был пономарем там)
Смерть
1762
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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