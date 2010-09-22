Нестеров (Бабенко) Андрей Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров (Бабенко) Андрей Валентинович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

31.05.1964

Дата смерти

22.09.2010

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1961 г.р.

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1991

Дочь: Терпугова Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Нестерова Наталия Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерова Наталия Степановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Наталия Степановна

Смерть
22.09.2010
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