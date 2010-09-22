Нестеров (Бабенко) Андрей Валентинович
Место рождения
Дата рождения31.05.1964
Дата смерти22.09.2010
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.1991
Дочь: Терпугова Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Нестерова Наталия Степановна
Рождение ребёнка
20.02.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нестерова Наталия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.2010