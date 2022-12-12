Целищев Артемий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияДо 1622 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1622 ст.
Отец: Целищев Филипп -
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1640 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1641 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1644 ст.
Сын: Целищев Михаил Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно