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Целищев Артемий Филиппович

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

До 1622 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1622 ст.

Отец: Целищев Филипп -

Мать: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1640 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1641 ст.

Сын: Целищев Иван Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1644 ст.

Сын: Целищев Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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