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Давыдов Яков Липатов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Давыдов Липат Григорьев

Мать: Давыдова Домна Степанова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Дарья Яковлева

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Дедова Гликерья Яковлева

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Аграфена Яковлева

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Давыдов Тарас Яковлев

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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