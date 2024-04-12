Давыдов Яков Липатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Давыдов Липат Григорьев
Мать: Давыдова Домна Степанова
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Дарья Яковлева
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Дедова Гликерья Яковлева
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Аграфена Яковлева
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино