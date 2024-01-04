Чистяков Филипп Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1930
Пеньки, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.03.1941
Сын: Чистяков Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Чистякова (Доброчаева) Александра Фёдоровна
Хлопцово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно