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Чистяков Филипп Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1930

Жена: Чистякова (Доброчаева) Александра Фёдоровна

Пеньки, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.03.1941

Сын: Чистяков Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Чистякова (Доброчаева) Александра Фёдоровна

Хлопцово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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