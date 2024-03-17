Егорова Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова Мария Васильева

Егорова Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Александра Иванова

Отец ребёнка: Егоров Иван Александров

Старо, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Иван Александров

Рождение ребёнка
26.03.1887

Сын: Егоров Никита Иванов

Отец ребёнка: Егоров Иван Александров

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Егоров Петр Иванов

Отец ребёнка: Егоров Иван Александров

Рождение ребёнка
08.?.1897

Дочь: Егорова Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Егоров Иван Александров

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1900

Сын: Егоров Георгий Иванов

Отец ребёнка: Егоров Иван Александров

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Егорова Ирина Иванова

Отец ребёнка: Егоров Иван Александров

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
10.06.1903

Сын: Егоров Павел Иванов

Отец ребёнка: Егоров Иван Александров

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
18.04.1906

Сын: Егоров Георгий Иванов

Отец ребёнка: Егоров Иван Александров

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
16.10.1910

Дочь: Егорова Анна Иванова

Отец ребёнка: Егоров Иван Александров

Старо, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.