Егорова Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Александра Иванова
Отец ребёнка: Егоров Иван Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1887
Сын: Егоров Никита Иванов
Отец ребёнка: Егоров Иван Александров
Рождение ребёнка
1890
Сын: Егоров Петр Иванов
Отец ребёнка: Егоров Иван Александров
Рождение ребёнка
08.?.1897
Дочь: Егорова Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Егоров Иван Александров
Рождение ребёнка
14.04.1900
Отец ребёнка: Егоров Иван Александров
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Егорова Ирина Иванова
Отец ребёнка: Егоров Иван Александров
Рождение ребёнка
10.06.1903
Сын: Егоров Павел Иванов
Отец ребёнка: Егоров Иван Александров
Рождение ребёнка
18.04.1906
Отец ребёнка: Егоров Иван Александров
Рождение ребёнка
16.10.1910
Дочь: Егорова Анна Иванова
Отец ребёнка: Егоров Иван Александров
Смерть
Неизвестно