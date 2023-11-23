Михаил Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Михаил Андреевич (ок. 1700 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Новинок Пошехонского уезда. Жена его Мария Петровна (1700-23.06.1776)1 . Дети: Семен I, священник. Григорий,... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Мария Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Петрова

Рождение ребёнка
1730

Сын: Семён Михайлов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Семен Михайлович (ок. 1730 — ?) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Михаила Андреевича. Служил священником в том же селе. Жена его Ирина Васильевна (1731-?). Дети: Стефанида, су... Показать все
Рождение ребёнка
1731

Сын: Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Григорий Михайлович (1731 — ?) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Михаила Андреевича. Служил пономарем в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.3564
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Мария Петрова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Семён Михайлов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Семен Михайлович (1739 — 1796) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Михаила Андреевича. Служил священником в том же селе. Умер 18 июня 1796 года. Жена его Капитолина1 Тимофеевна,... Показать все
Смерть
До 1763

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