Бурлаков Григорий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурлаков Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурлакова (Кирюхина) Полина Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурлаков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Бурлакова (Кирюхина) Полина Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Смерть
Неизвестно