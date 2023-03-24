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Бурлаков Григорий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурлаков Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурлакова (Кирюхина) Полина Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлаков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Бурлакова (Кирюхина) Полина Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурлакова (Кирюхина) Полина Поликарповна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Слободчукова (Бурлакова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Бурлакова (Кирюхина) Полина Поликарповна

Смерть
Неизвестно

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