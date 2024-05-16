Куликов Петр Минеевич 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликов Петр Минеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Куликов Мина Перфильевич

Мать: Куликова Евдокия Власьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Харитина Ефимовна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Куликова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Куликова Харитина Ефимовна

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1899

Сын: Куликов Петр Петрович

Мать ребёнка: Куликова Харитина Ефимовна

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1903

Сын: Куликов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Куликова Харитина Ефимовна

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1906

Дочь: Куликова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Куликова Харитина Ефимовна

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: найдем

Мать ребёнка: Куликова Харитина Ефимовна

Рождение ребёнка
28.06.1912

Сын: Куликов Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Куликова Харитина Ефимовна

Рождение ребёнка
15.07.1915

Дочь: Куликова Мариана Петровна

Мать ребёнка: Куликова Харитина Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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