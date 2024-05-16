Куликов Петр Минеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Куликова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Куликова Харитина Ефимовна
Рождение ребёнка
15.01.1899
Мать ребёнка: Куликова Харитина Ефимовна
Рождение ребёнка
12.10.1903
Мать ребёнка: Куликова Харитина Ефимовна
Рождение ребёнка
24.07.1906
Дочь: Куликова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Куликова Харитина Ефимовна
Рождение ребёнка
1908
Сын: найдем
Мать ребёнка: Куликова Харитина Ефимовна
Рождение ребёнка
28.06.1912
Мать ребёнка: Куликова Харитина Ефимовна
Рождение ребёнка
15.07.1915
Дочь: Куликова Мариана Петровна
Мать ребёнка: Куликова Харитина Ефимовна
Смерть
Неизвестно