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Колесник Денис Леонтьевич

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Место рождения

Молдовка, Кіровоградська область

Дата рождения

25.09.1931

Дата смерти

06.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1931

Отец: Колесник Леонтий Зиновьевич

Мать: Колесник Секлета

Молдовка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
25.11.1955

Сын: Колесник Юрий Денисович

Мать ребёнка: Колесник Надежда Александровна

Рождение ребёнка
13.12.1957

Сын: Колесник Сергей Денисович

Мать ребёнка: Колесник Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Надежда Александровна

Смерть
06.01.2006
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