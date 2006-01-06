Колесник Денис Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1931
Дата смерти06.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1931
Отец: Колесник Леонтий Зиновьевич
Мать: Колесник Секлета
Рождение ребёнка
25.11.1955
Мать ребёнка: Колесник Надежда Александровна
Рождение ребёнка
13.12.1957
Сын: Колесник Сергей Денисович
Мать ребёнка: Колесник Надежда Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2006