Охлопкова (Артемьева) Зинаида Евсеевна
Место рожденияСеменовский район, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Семеновский район, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Охлопков Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охлопков Андрей
Отец ребёнка: Охлопков Леонтий
Место жительства
Неизвестно
Осинки, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охлопков Константин
Отец ребёнка: Охлопков Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охлопков Павел
Отец ребёнка: Охлопков Леонтий
Смерть
Неизвестно