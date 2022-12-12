Охлопкова (Артемьева) Зинаида Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охлопкова (Артемьева) Зинаида Евсеевна

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Место рождения

Семеновский район, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артемьев Евсей Семенович

Мать: Артемьева Агафья Петровна

Семеновский район, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Охлопков Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охлопков Андрей

Отец ребёнка: Охлопков Леонтий

Место жительства
Неизвестно
Осинки, город областного значения Семенов, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охлопков Константин

Отец ребёнка: Охлопков Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охлопков Павел

Отец ребёнка: Охлопков Леонтий

Смерть
Неизвестно
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