Карабашева (Шипулина) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабашева (Шипулина) Наталья Алексеевна

Место рождения

г. Ташкент, Узбекистан

Дата рождения

11.09.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабашев Серегй Генрикович

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1987

Дочь: Карабашева (Карабашева) Таисия Сергеевна

Отец ребёнка: Карабашев Серегй Генрикович

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