Карабашева (Шипулина) Наталья Алексеевна
Место рожденияг. Ташкент, Узбекистан
Дата рождения11.09.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1987
Дочь: Карабашева (Карабашева) Таисия Сергеевна
Отец ребёнка: Карабашев Серегй Генрикович