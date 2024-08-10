Копылова (Болотова) Евдокия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1884
Дата смерти18.02.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1906
Рождение ребёнка
06.10.1912
Сын: Копылоа Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Копылов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
30.05.1915
Сын: Копылов Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Копылов Тимофей Васильевич
Смерть
18.02.1964