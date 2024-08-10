Копылова (Болотова) Евдокия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Болотова) Евдокия Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1884

Дата смерти

18.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1906

Муж: Копылов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
06.10.1912

Сын: Копылоа Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Копылов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
30.05.1915

Сын: Копылов Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Копылов Тимофей Васильевич

Смерть
18.02.1964

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