Пирогов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1935

Дата смерти

03.03.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
шофёр
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.03.1999

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