Клементьва Нурия Миннулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьва Нурия Миннулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1955

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1955

Отец: Абдеев Миннулла Мухаметкабирович

Мать: Абдеева Медина

Рождение ребёнка
04.02.1987

Сын: Клементьев Олег Георгиевич

Отец ребёнка: Клементьев Георгий Борисович

Рождение ребёнка
10.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клементьев Георгий Борисович

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