Клементьва Нурия Миннулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1955
Отец: Абдеев Миннулла Мухаметкабирович
Мать: Абдеева Медина
Рождение ребёнка
04.02.1987
Сын: Клементьев Олег Георгиевич
Отец ребёнка: Клементьев Георгий Борисович
Рождение ребёнка
10.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клементьев Георгий Борисович