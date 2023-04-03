Ульяна Никонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифор Филатов
Отец ребёнка: Филат Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филат Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филат Карпов
Рождение ребёнка
1719
Сын: Алексей Филатов
Отец ребёнка: Филат Карпов
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Праскева Филатова
Отец ребёнка: Филат Карпов
Рождение ребёнка
1725
Сын: Клементий Филатов
Отец ребёнка: Филат Карпов
Рождение ребёнка
1727
Сын: Андрей Филатов
Отец ребёнка: Филат Карпов
Рождение ребёнка
02.05.1733
Сын: Карп Филатов
Отец ребёнка: Филат Карпов
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Акилина Филатова
Отец ребёнка: Филат Карпов
Смерть
Неизвестно