Ульяна Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Никонова

Ульяна Никонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1666 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифор Филатов

Отец ребёнка: Филат Карпов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филат Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филат Карпов

Рождение ребёнка
1719

Сын: Алексей Филатов

Отец ребёнка: Филат Карпов

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Праскева Филатова

Отец ребёнка: Филат Карпов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Клементий Филатов

Отец ребёнка: Филат Карпов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Андрей Филатов

Отец ребёнка: Филат Карпов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.05.1733

Сын: Карп Филатов

Отец ребёнка: Филат Карпов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Акилина Филатова

Отец ребёнка: Филат Карпов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.