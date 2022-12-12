Уточкин Сергей Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уточкин Сергей Исаевич

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Место рождения

г. Одесса, Одесский уезд Херсонская губерния

Дата рождения

12.07.1876

Дата смерти

31.12.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Одесса, Одесский уезд Херсонская губерния
Место жительства
С 1876
г. Одесса, Одесский уезд Херсонская губерния
Место жительства
По 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
31.12.1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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