Уточкин Сергей Исаевич
Место рожденияг. Одесса, Одесский уезд Херсонская губерния
Дата рождения12.07.1876
Дата смерти31.12.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Одесса, Одесский уезд Херсонская губерния
Место жительства
С 1876
г. Одесса, Одесский уезд Херсонская губерния
Место жительства
По 1915
Смерть
31.12.1915