Егоров Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1985
Сын: Егоров Александр Владимирович
Мать ребёнка: Карпач Валентина Константиновна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.06.1987
Смерть
Неизвестно