Егоров Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1985

Сын: Егоров Александр Владимирович

Мать ребёнка: Карпач Валентина Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.06.1987

Жена: Карпач Валентина Константиновна

Смерть
Неизвестно
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