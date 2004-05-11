Богатырёва (Садкова) Ираида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёва (Садкова) Ираида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1924

Дата смерти

11.05.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1953

Сын: Богатырёв Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Богатырёв Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырёв Фёдор Иванович

Смерть
11.05.2004
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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