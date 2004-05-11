Богатырёва (Садкова) Ираида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1924
Дата смерти11.05.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1953
Сын: Богатырёв Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Богатырёв Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богатырёв Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.2004
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область