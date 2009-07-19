Орлов (Измаилов) Иван (Абрам)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1920
Дочь: Измайлова Вера
Мать ребёнка: Орлова (измайлова) Любовь
Рождение ребёнка
?.07.1922
Дочь: Джонстон Раиса (Адина)
Мать ребёнка: Орлова (измайлова) Любовь
Рождение ребёнка
19.07.1924
Дочь: Сара
Мать ребёнка: Орлова (измайлова) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова (измайлова) Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно