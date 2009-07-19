Орлов (Измаилов) Иван (Абрам) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов (Измаилов) Иван (Абрам)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1920

Дочь: Измайлова Вера

Мать ребёнка: Орлова (измайлова) Любовь

Рождение ребёнка
?.07.1922

Дочь: Джонстон Раиса (Адина)

Мать ребёнка: Орлова (измайлова) Любовь

Рождение ребёнка
19.07.1924

Дочь: Сара

Мать ребёнка: Орлова (измайлова) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов (измаилов) Иосиф

Мать ребёнка: Орлова (измайлова) Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова (измайлова) Любовь

Смерть
Неизвестно
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