Piórkowski Franciszek
Место рожденияOsuchowa w domu nr.14
Дата рождения21.01.1825
Дата смерти26.02.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1825
Отец: Piórkowski Jan
Osuchowa w domu nr.14
U-37,ojciec Jan 36 lat i matka Marianna Pysk 25 lat
Бракосочетание
06.02.1844
Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Franciszka Piórkowska, Chrostowska (z d. Kornet)
Смерть
26.02.1857
Wisniewo
Z-24 żył 33 lata