Piórkowski Franciszek 21.01.1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Piórkowski Franciszek

Место рождения

Osuchowa w domu nr.14

Дата рождения

21.01.1825

Дата смерти

26.02.1857

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

1792 г.р.

Жена

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1825

Отец: Piórkowski Jan

Мать: Piórkowska (Pyśk) Marianna

Osuchowa w domu nr.14
U-37,ojciec Jan 36 lat i matka Marianna Pysk 25 lat
Бракосочетание
06.02.1844

Жена: Piórkowska, Chrostowska (Kornet) Franciszka

Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Franciszka Piórkowska, Chrostowska (z d. Kornet)
Смерть
26.02.1857
Wisniewo
Z-24 żył 33 lata

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