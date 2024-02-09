Осипова (Звягинцева) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Звягинцева) Галина Сергеевна

Место рождения

г. Алчевск, Луганская обл., Украина

Дата рождения

06.07.1987

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1987

Отец: Звягинцев Сергей Викторович

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Образование
2005
Образовательное учреждение: Школа №7 Уровень образования: среднее полное Поступил: 1994
Рождение ребёнка
2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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