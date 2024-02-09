Осипова (Звягинцева) Галина Сергеевна
Место рожденияг. Алчевск, Луганская обл., Украина
Дата рождения06.07.1987
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1987
Отец: Звягинцев Сергей Викторович
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Образование
2005
Образовательное учреждение: Школа №7 Уровень образования: среднее полное Поступил: 1994
Рождение ребёнка
2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно