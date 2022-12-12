Половинкина (Круг) Элла Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина (Круг) Элла Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1970

Отец: Круг Юрий Герасимович

Мать: Есипенко Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
06.12.1993

Сын: Половинкин Виктор Валерьевич

Отец ребёнка: Половинкин Валерий Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.04.1996

Дочь: Лупандина Вероника Валерьевна

Отец ребёнка: Половинкин Валерий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинкин Валерий Владимирович

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