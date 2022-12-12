Половинкина (Круг) Элла Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1970
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1970
Рождение ребёнка
06.12.1993
Сын: Половинкин Виктор Валерьевич
Отец ребёнка: Половинкин Валерий Владимирович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.04.1996
Дочь: Лупандина Вероника Валерьевна
Отец ребёнка: Половинкин Валерий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно