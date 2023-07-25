Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: Михайлова Олимпиада Михайловна

Смерть
1880
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