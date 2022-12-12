Распутин (Новых) Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рождения21.01.1869
Дата смерти30.12.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1903
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.12.1916