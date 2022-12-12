Распутин (Новых) Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распутин (Новых) Григорий Ефимович

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Место рождения

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

21.01.1869

Дата смерти

30.12.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
С 1900
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
30.12.1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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