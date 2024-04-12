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Оглоблин Максим Филатович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Оглоблин Филат Иванович

Мать: Оглоблина Пелагея Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Оглоблин Петр Максимович

Мать ребёнка: Оглоблина Васса Антоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Васюкова Ирина Боконова

Мать ребёнка: Оглоблина Васса Антоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Оглоблин Иван Максимович

Мать ребёнка: Оглоблина Васса Антоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Оглоблин Иван Максимович

Мать ребёнка: Оглоблина Васса Антоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Оглоблин Семен Максимович

Мать ребёнка: Оглоблина Васса Антоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Оглоблин Алексей Максимович

Мать ребёнка: Оглоблина Васса Антоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Васса Антоновна

Смерть
Неизвестно
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