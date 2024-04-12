Оглоблин Максим Филатович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Оглоблина Васса Антоновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Васюкова Ирина Боконова
Мать ребёнка: Оглоблина Васса Антоновна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Оглоблина Васса Антоновна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Оглоблина Васса Антоновна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Оглоблин Семен Максимович
Мать ребёнка: Оглоблина Васса Антоновна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Оглоблин Алексей Максимович
Мать ребёнка: Оглоблина Васса Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно