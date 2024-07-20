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Смыков Игнат (Игнатий) Кондратьевич

Место рождения

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

С 1825 по 1827

Дата смерти

20.10.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1825 по 1827

Отец: Смыков Кондрат Андроникович

Мать: Смыкова Ефросинья Лукьяновна (Лукинична)

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смыкова Пелагея Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Смыкова Пелагея Матвеевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1850 по 1852

Сын: Смыков Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Смыкова Пелагея Матвеевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Ловыгина Ефросинья Игнатьевна

Мать ребёнка: Смыкова Пелагея Матвеевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Агафья Игнатьевна

Мать ребёнка: Смыкова Пелагея Матвеевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1865

Дочь: Казунина Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Смыкова Пелагея Матвеевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Варвара Лаврентьевна Ельцов, временно-обязанная крестьянка д. Дмитриево
Смерть
20.10.1895
Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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