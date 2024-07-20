Смыков Игнат (Игнатий) Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1825 по 1827
Дата смерти20.10.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1825 по 1827
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Смыкова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
С 1850 по 1852
Сын: Смыков Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Смыкова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Ловыгина Ефросинья Игнатьевна
Мать ребёнка: Смыкова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Агафья Игнатьевна
Мать ребёнка: Смыкова Пелагея Матвеевна
Рождение ребёнка
03.03.1865
Дочь: Казунина Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Смыкова Пелагея Матвеевна
Воспреемник Варвара Лаврентьевна Ельцов, временно-обязанная крестьянка д. Дмитриево
Смерть
20.10.1895