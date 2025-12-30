Волкова (Кислова) Ксения Николаевна
женский, родилась 20.08.1988, Безенчук, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
ОтецКислов Николай Николаевич06.05.1967 г.р.
МатьКислова (Гурова) Наталья Петровна22.10.1966 г.р.
Супруги
Волков Игорь Владимирович13.07.1987 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1988
Безенчук, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.06.2013
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
27.04.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Игорь Владимирович
Самара, Самара, Самарская область