Паух Иосиф Антонович
Место рождения
Дата рождения22.08.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно