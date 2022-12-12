Паух Иосиф Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паух Иосиф Антонович

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Место рождения

Заречаны, Свислочский район, Гродненская область

Дата рождения

22.08.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

PM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречаны, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Паух Анатолий Иосифович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Паух Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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