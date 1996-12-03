Прасолец Игорь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1996
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1996
Отец: Прасолец Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прасолец Людмила Юрьевна
Бракосочетание
31.12.1986
Жена: Прасолец Людмила Юрьевна
Большой Луг, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область