Прасолец Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолец Игорь Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1996

Отец: Прасолец Николай Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прасолец Людмила Юрьевна

Бракосочетание
31.12.1986

Жена: Прасолец Людмила Юрьевна

Большой Луг, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область

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