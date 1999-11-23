Коптяев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1926
Дата смерти23.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926
Рождение ребёнка
11.04.1951
Сын: Коптяев Михаил
Мать ребёнка: Коптяева Александра
Ворбаза
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Коптяева Александра
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Желобчук Нина
Мать ребёнка: Коптяева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коптяева Александра
Смерть
23.11.1999
Похороны
Неизвестно
д. Богдановская