Коптяев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоптяев Евгений

Коптяев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1926

Дата смерти

23.11.1999

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926

Отец: Коптяев Федор Тимофеевич

Мать: Коптяева Александра Илларионовна

Рождение ребёнка
11.04.1951

Сын: Коптяев Михаил

Мать ребёнка: Коптяева Александра

Ворбаза
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Коптяева Александра

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Желобчук Нина

Мать ребёнка: Коптяева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коптяева Александра

Смерть
23.11.1999
Похороны
Неизвестно
д. Богдановская
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close