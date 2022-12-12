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Хамидуллин Гарифьян Хамидуллович

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Хамидулла Абдуллин

Мать: Хусниамал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамидуллина Шамсия Гарифьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Тагирьян Гарифьянович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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