Хамидуллин Гарифьян Хамидуллович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Хамидулла Абдуллин
Мать: Хусниамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамидуллина Шамсия Гарифьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Тагирьян Гарифьянович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно