Маслов Игнат Аносович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслов Игнат Аносович

Маслов Игнат Аносович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1637

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1637

Отец: Маслов Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1657

Сын: Маслов Феофан Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Aleksin, Tula Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1665

Сын: Маслов К Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Aleksin, Tula Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1674

Сын: Маслов Федот Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

алексин, Тульська область Russian Federation
Рождение ребёнка
1677

Сын: Маслов М Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

г. Алексин Тульской губ. Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close