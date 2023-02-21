Маслов Игнат Аносович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1637
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1637
Отец: Маслов Игнат
Рождение ребёнка
1657
Aleksin, Tula Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1665
Сын: Маслов К Игнатьевич
Aleksin, Tula Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1674
алексин, Тульська область Russian Federation
Рождение ребёнка
1677
Сын: Маслов М Игнатьевич
г. Алексин Тульской губ. Россия
Работа или профессия
Неизвестно