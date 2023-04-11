Татевосьян Сергей Карапетович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татевосьян Сергей Карапетович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.05.1985

Жена: Татевосьян (Иванникова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
06.10.1986

Сын: Татевосьян Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Татевосьян (Иванникова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
27.01.1989

Сын: Татевосьян Денис Сергеевич

Мать ребёнка: Татевосьян (Иванникова) Татьяна Михайловна

Развод
27.11.2007

Жена: Татевосьян (Иванникова) Татьяна Михайловна

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