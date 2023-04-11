Татевосьян Сергей Карапетович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1985
Рождение ребёнка
06.10.1986
Сын: Татевосьян Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Татевосьян (Иванникова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
27.01.1989
Сын: Татевосьян Денис Сергеевич
Мать ребёнка: Татевосьян (Иванникова) Татьяна Михайловна
Развод
27.11.2007