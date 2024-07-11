Голубицкая (Дырда) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубицкая (Дырда) Галина Алексеевна

Место рождения

екатерино никольская

Дата рождения

07.03.1909

Дата смерти

06.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1909

Отец: Дырда Алексей Корнеевич

Мать: Дырда (Петрова) Серафима Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зырянова (Голубицкая) Аделина Ивановна

Отец ребёнка: Голубицкий (Голубицкий) Иван Михайлович

Бракосочетание
1930

Муж: Голубицкий (Голубицкий) Иван Михайлович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
06.08.1986
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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