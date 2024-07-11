Голубицкая (Дырда) Галина Алексеевна
Место рожденияекатерино никольская
Дата рождения07.03.1909
Дата смерти06.08.1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1909
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зырянова (Голубицкая) Аделина Ивановна
Отец ребёнка: Голубицкий (Голубицкий) Иван Михайлович
Бракосочетание
1930
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
06.08.1986
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область